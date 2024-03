Commerzbank Aktie News: Commerzbank kommt am Vormittag kaum vom Fleck

Commerzbank im Blick

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Commerzbank. Mit einem Wert von 10,89 EUR bewegte sich die Commerzbank-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Kaum Ausschläge verzeichnete die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel und tendierte um 09:05 Uhr bei 10,89 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 10,92 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Commerzbank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 10,88 EUR aus. Bei 10,92 EUR eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 106.813 Stück.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 10,24 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,31 EUR am 20.03.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 23,69 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

Im Jahr 2022 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,360 EUR. Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 14,32 EUR angegeben.

Commerzbank ließ sich am 15.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 46,08 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 1.886,00 EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 2.755,00 EUR ausgewiesen.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q1 2024 voraussichtlich am 15.05.2024 präsentieren. Am 14.05.2025 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 1,96 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

LUS-DAX aktuell: LUS-DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge

Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Handelsende schwächer

Freundlicher Handel: LUS-DAX klettert