Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagmittag auf grünem Terrain

06.03.25 12:05 Uhr

Die Aktie von Commerzbank zählt am Donnerstagmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,4 Prozent im Plus bei 23,23 EUR.

Das Papier von Commerzbank konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,4 Prozent auf 23,23 EUR. Kurzfristig markierte die Commerzbank-Aktie bei 24,15 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 23,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.911.505 Commerzbank-Aktien umgesetzt. Bei 24,15 EUR markierte der Titel am 06.03.2025 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 3,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 06.03.2024 Kursverluste bis auf 10,68 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 54,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Für Commerzbank-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,832 EUR ausgeschüttet werden. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 19,10 EUR. Am 31.01.2025 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 31.12.2024 ausgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,32 EUR je Aktie vermeldet. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 2,33 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 61,22 Prozent verringert. Am 09.05.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q1 2026-Kennzahlen am 13.05.2026. Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 2,29 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie DAX-Handel aktuell: DAX zündet zum Handelsende Kursrakete Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX steigt zum Ende des Mittwochshandels Aufschläge in Frankfurt: DAX verbucht am Mittwochnachmittag kräftige Zuschläge

