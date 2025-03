Commerzbank Aktie News: Commerzbank legt am Nachmittag zu

So entwickelt sich Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,5 Prozent auf 23,24 EUR.

Die Aktie notierte um 15:52 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,5 Prozent auf 23,24 EUR zu. Bei 24,15 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 23,30 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 5.951.274 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 24,15 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,92 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 10,68 EUR ab. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 117,60 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,832 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 19,10 EUR an.

Am 31.01.2025 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2024 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,65 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,32 EUR je Aktie erzielt worden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,33 Mrd. EUR – eine Minderung von 61,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 6,00 Mrd. EUR eingefahren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.05.2025 erfolgen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz am 13.05.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 2,29 EUR im Jahr 2025 aus.

