Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagvormittag höher

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere zuletzt 2,3 Prozent.

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 09:07 Uhr 2,3 Prozent. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 23,48 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 23,30 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 462.130 Commerzbank-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 06.03.2025 auf bis zu 23,48 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,21 Prozent hinzugewinnen. Am 06.03.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 10,68 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 54,42 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,832 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Commerzbank 0,650 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 19,10 EUR.

Commerzbank ließ sich am 31.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,65 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,32 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 61,22 Prozent auf 2,33 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,00 Mrd. EUR gelegen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Commerzbank am 09.05.2025 vorlegen. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 13.05.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 2,29 EUR je Aktie aus.

