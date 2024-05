Commerzbank Aktie News: Anleger greifen bei Commerzbank am Montagnachmittag zu

Kursverlauf

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 13,85 EUR.

Die Commerzbank-Aktie konnte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,9 Prozent auf 13,85 EUR. Die Commerzbank-Aktie zog in der Spitze bis auf 13,88 EUR an. Zur Startglocke stand der Titel bei 13,71 EUR. Bisher wurden via XETRA 1.403.114 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.04.2024 bei 14,33 EUR. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 3,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 9,11 EUR. Dieser Wert wurde am 18.05.2023 erreicht. Abschläge von 34,25 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Nachdem im Jahr 2023 0,350 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,552 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,82 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Commerzbank veröffentlichte am 15.02.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS lag bei 0,32 EUR. Im letzten Jahr hatte Commerzbank einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 6,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 34,24 Prozent gesteigert.

Am 15.05.2024 werden die Q1 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q1 2025 rechnen Experten am 14.05.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,97 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

