Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag tiefer

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 0,3 Prozent auf 13,69 EUR.

Der Commerzbank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 09:06 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 13,69 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Commerzbank-Aktie bis auf 13,68 EUR. Bei 13,71 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 156.782 Commerzbank-Aktien.

Am 29.04.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 14,33 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 4,68 Prozent. Bei 9,11 EUR fiel das Papier am 18.05.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 33,46 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Commerzbank-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,552 EUR aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,82 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Commerzbank ließ sich am 15.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 0,32 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,38 EUR je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 6,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 34,24 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Commerzbank am 15.05.2024 vorlegen. Mit der Präsentation der Q1 2025-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 14.05.2025.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 1,97 EUR fest.

