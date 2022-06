Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag höher

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 8,42 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 06.06.2022 12:22:00 Uhr 3,7 Prozent. Kurzfristig markierte die Commerzbank-Aktie bei 8,51 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 8,23 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 2.250.496 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Bei 9,51 EUR markierte der Titel am 21.02.2022 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 11,13 Prozent hinzugewinnen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 5,01 EUR ab. Mit einem Abschlag von mindestens 68,81 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 8,65 EUR angegeben.

Am 12.05.2022 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 EUR gegenüber 0,29 EUR im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 2.795,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.492,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 03.08.2022 werden die Q2 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Experten erwarten die Q2 2023-Kennzahlen am 02.08.2023.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,07 EUR je Aktie.

Redaktion finanzen.net

