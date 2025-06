Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Freitagmittag mit roter Tendenz

Notierung im Blick

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Minus bei 27,64 EUR.

Um 11:48 Uhr rutschte die Commerzbank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1,1 Prozent auf 27,64 EUR ab. Die Commerzbank-Aktie sank bis auf 27,32 EUR. Bei 27,88 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden heute 747.545 Commerzbank-Aktien gehandelt.

Bei 28,04 EUR erreichte der Titel am 05.06.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 1,43 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 10.08.2024 bei 12,12 EUR. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 56,17 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,885 EUR. Im Vorjahr hatte Commerzbank 0,650 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 23,25 EUR angegeben.

Am 09.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,70 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 0,60 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 4,34 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,15 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,43 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,36 EUR je Commerzbank-Aktie.

