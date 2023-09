Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochnachmittag verlustreich

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Commerzbank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 9,36 EUR abwärts.

Um 15:52 Uhr rutschte die Commerzbank-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,5 Prozent auf 9,36 EUR ab. In der Spitze fiel die Commerzbank-Aktie bis auf 9,28 EUR. Bei 9,42 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 7.434.199 Commerzbank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 12,01 EUR. 28,23 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 08.09.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 6,73 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 28,09 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 13,91 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 17.05.2023. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.363,00 EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.795,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Commerzbank-Bilanz für Q3 2023 wird am 08.11.2023 erwartet. Am 06.11.2024 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2024 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2021 0,788 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

