Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag in Grün

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,7 Prozent auf 10,27 EUR zu.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 0,7 Prozent im Plus bei 10,27 EUR. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 10,46 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 10,25 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 2.876.997 Commerzbank-Aktien.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,01 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 16,89 Prozent hinzugewinnen. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.10.2022 bei 7,00 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 31,82 Prozent sinken.

Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 14,25 EUR aus.

Am 17.05.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 15,46 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 2.363,00 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.795,00 EUR US-Dollar umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Mit der Präsentation der Q3 2024-Finanzergebnisse von Commerzbank rechnen Experten am 06.11.2024.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 0,788 EUR im Jahr 2021 aus.

