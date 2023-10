Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag im Aufwind

Blick auf Commerzbank-Kurs

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagvormittag der Anteilsschein von Commerzbank. Zuletzt wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 10,29 EUR nach oben.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 10,29 EUR. Kurzfristig markierte die Commerzbank-Aktie bei 10,29 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,25 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 170.600 Commerzbank-Aktien.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR an. Der derzeitige Kurs der Commerzbank-Aktie liegt somit 14,33 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.10.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 7,00 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 31,92 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 14,25 EUR.

Commerzbank ließ sich am 17.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 15,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.795,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2.363,00 EUR.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 08.11.2023 erfolgen. Mit der Vorlage der Q3 2024-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 06.11.2024.

Den erwarteten Gewinn je Commerzbank-Aktie für das Jahr 2021 setzen Experten auf 0,788 EUR fest.

