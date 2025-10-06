DAX24.377 ±-0,0%Est505.629 -0,4%MSCI World4.335 -0,1%Top 10 Crypto17,19 +1,1%Nas22.781 -0,3%Bitcoin106.368 +0,9%Euro1,1663 -0,5%Öl65,70 +2,1%Gold3.940 +1,4%
Kurs der Commerzbank

Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Montagmittag auf rotes Terrain

06.10.25 12:05 Uhr
Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Montagmittag auf rotes Terrain

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 31,81 EUR.

Die Aktie notierte um 11:48 Uhr mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 0,9 Prozent auf 31,81 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Commerzbank-Aktie bis auf 31,66 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 32,15 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 1.075.164 Commerzbank-Aktien.

Am 22.08.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 38,40 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 20,72 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 13,90 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (27.11.2024). Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 56,30 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,956 EUR aus. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 31,12 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 06.08.2025. Es stand ein EPS von 0,19 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Commerzbank noch ein Gewinn pro Aktie von 0,29 EUR in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 5,86 Prozent zurück. Hier wurden 6,14 Mrd. EUR gegenüber 6,52 Mrd. EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 06.11.2025 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2026 rechnen Experten am 05.11.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 2,50 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Frank Gaertner / Shutterstock.com

