Commerzbank Aktie News: Commerzbank verzeichnet am Montagnachmittag Verluste

So entwickelt sich Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Commerzbank-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,0 Prozent auf 31,78 EUR nach.

Der Commerzbank-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Um 15:52 Uhr verlor das Papier 1,0 Prozent auf 31,78 EUR. Zwischenzeitlich weitete die Commerzbank-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 31,66 EUR aus. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 32,15 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 1.585.543 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.08.2025 bei 38,40 EUR. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 20,83 Prozent Luft nach oben. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 13,90 EUR am 27.11.2024. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 56,26 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Nach 0,650 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,956 EUR je Commerzbank-Aktie. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 31,12 EUR.

Commerzbank ließ sich am 06.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,19 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 0,29 EUR je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,14 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 5,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,52 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 06.11.2025 präsentieren. Commerzbank dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 05.11.2026 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2025 2,50 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

