Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Montagnachmittag freundlich

Die aktuelle Situation an den Aktienmärkten schaut sich Ingmar Königshofen heute im Online-Seminar an und gibt Empfehlungen zu einzelnen Basiswerten. Neben Informationen zu den eingesetzten Derivaten hat der Profi auch jede Menge geldwerte Tipps und Tricks rund ums Trading parat!

Um 18 Uhr geht's los: Systematisch Trading-Chancen identifizieren - so geht es an den Märkten weiter!

Alphabet-Aktie an der NASDAQ höher: Erstes eigenes Cloud-Rechenzentrum in Deutschland öffnet

: Camden Property Trust downgraded to neutral from buy at UBS

Schwache Performance in Frankfurt: So performt der DAX nachmittags

Minuszeichen in Europa: So bewegt sich der STOXX 50 aktuell

Montagshandel in Europa: Euro STOXX 50 schwächelt am Nachmittag

Minuszeichen in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag leichter

S&P 500-Wert Citigroup-Aktie: So viel hätte eine Investition in Citigroup von vor 3 Jahren gekostet

Heute im Fokus

Siemens will offenbar Preisabschlag für Indien-Tochter durchsetzen. JPMorgan nimmt Birkenstock in Bewertung auf. SAP, Schwarz-Gruppe & Co. als Unterstützer: KI-Start-up Aleph Alpha erhält halbe Milliarde von Investoren. Verwaltungsgericht Berlin verhandelt über Kaufvorhaben für Shell-Anteil an PCK. Couche-Tard darf Total-Tankstellen in Deutschland kaufen.