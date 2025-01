Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagnachmittag stärker

Kursentwicklung

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Dienstagnachmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie konnte zuletzt im XETRA-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,7 Prozent auf 16,17 EUR.

Um 15:53 Uhr stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 16,17 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Commerzbank-Aktie bei 16,27 EUR. Bei 15,99 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.667.678 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 16,97 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.10.2024). Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 4,72 Prozent niedriger. Bei einem Wert von 10,15 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (08.02.2024). Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 37,24 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,524 EUR aus. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 17,18 EUR.

Am 06.11.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Commerzbank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,54 EUR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,55 EUR je Aktie gewesen. In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 6,44 Mrd. EUR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 9,86 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Commerzbank einen Umsatz von 5,86 Mrd. EUR eingefahren.

Die Commerzbank-Bilanz für Q4 2024 wird am 13.02.2025 erwartet. Einen Blick in die Q4 2025-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 12.02.2026 werfen.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 2,05 EUR in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Commerzbank: Der Silberpreis ist 2025 immer noch günstig

Anleger in Frankfurt halten sich zurück: DAX sackt nachmittags ab

Schwacher Handel: LUS-DAX präsentiert sich am Nachmittag schwächer