Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag mit Einbußen

Die Aktie von Commerzbank gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Commerzbank-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 2,6 Prozent auf 10,46 EUR nach.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr mit Abschlägen von 2,6 Prozent bei 10,46 EUR. Die Commerzbank-Aktie gab in der Spitze bis auf 10,46 EUR nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,82 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.240.811 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 12,01 EUR. Dieser Kurs wurde am 07.03.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 12,87 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2023 auf bis zu 8,31 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 25,87 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,19 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 08.11.2023. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.755,00 EUR im Vergleich zu 2.422,00 EUR im Vorjahresquartal.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 präsentieren. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2024-Bilanz am 13.02.2025.

Analysten erwarten für 2022 einen Gewinn in Höhe von 1,18 EUR je Commerzbank-Aktie.

