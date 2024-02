Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochvormittag nahezu unverändert

Fokus auf Aktienkurs

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 10,75 EUR.

Die Commerzbank-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im XETRA-Handel bei 10,75 EUR. Die Commerzbank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 10,87 EUR aus. Bei 10,74 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 10,82 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im heutigen Handel wurden bisher 478.200 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 12,01 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 11,73 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,31 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 29,30 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das durchschnittliche Kursziel der Commerzbank-Aktie wird bei 14,19 EUR angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Commerzbank am 08.11.2023 vor. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,75 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.755,00 EUR im Vergleich zu 2.422,00 EUR im Vorjahresquartal.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 15.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Schätzungsweise am 13.02.2025 dürfte Commerzbank die Q4 2024-Finanzergebnisse präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2022 1,18 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

