Commerzbank Aktie News: Commerzbank wird am Dienstagnachmittag ausgebremst

Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 1,0 Prozent auf 11,83 EUR ab. Der Kurs der Commerzbank-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 11,82 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 11,99 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 3.010.305 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR an. 1,46 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 07.03.2022 auf bis zu 5,17 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Commerzbank-Aktie 128,91 Prozent sinken.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,34 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Commerzbank veröffentlichte am 16.02.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2022 abgelaufenen Jahresviertel. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.886,00 EUR – eine Minderung von 6,54 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2.018,00 EUR eingefahren.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 17.05.2023 vorlegen. Am 08.05.2024 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 0,788 EUR im Jahr 2021 aus.

Redaktion finanzen.net

