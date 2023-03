Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Dienstagvormittag auf rotem Terrain

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 11,91 EUR

Die Aktie verlor um 09:06 Uhr in der XETRA-Sitzung 0,2 Prozent auf 11,92 EUR. Bei 11,89 EUR markierte die Commerzbank-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 11,99 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 285.628 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 12,00 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,67 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 07.03.2022 Kursverluste bis auf 5,17 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 130,65 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 12,34 EUR an.

Commerzbank ließ sich am 16.02.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 6,54 Prozent zurück. Hier wurden 1.886,00 EUR gegenüber 2.018,00 EUR im Vorjahreszeitraum generiert.

Voraussichtlich am 17.05.2023 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q1 2023-Bilanz gewähren. Am 08.05.2024 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q1 2024 präsentieren.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2021 auf 0,788 EUR je Aktie.

Commerzbank-Aktie in Grün: Commerzbank-Tochter muss Berechnungsmethode für ökologische Wirkung grüner Fonds laut Gerichtsurteil offenlegen

Rheinmetall dürfte Sprung in DAX schaffen - Bewegung auch in MDAX, SDAX, TecDAX erwartet

Commerzbank-Aktie: Das sind die Analysten-Einstufungen des vergangenen Monats

