Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Donnerstagmittag an Fahrt

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,5 Prozent auf 10,87 EUR.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 10,87 EUR. Bei 10,89 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,72 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.222.866 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 11,96 EUR. Dieser Kurs wurde am 08.03.2023 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 9,08 Prozent niedriger. Bei 8,31 EUR erreichte der Anteilsschein am 20.03.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 23,55 Prozent Luft nach unten.

Commerzbank-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 0,350 EUR. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,552 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 14,32 EUR an.

Am 15.02.2024 hat Commerzbank in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2023 – vorgestellt. Auf der Umsatzseite standen 2.755,00 EUR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.886,00 EUR umgesetzt.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Commerzbank am 15.05.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q1 2025-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 14.05.2025 werfen.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 1,96 EUR je Commerzbank-Aktie belaufen.

