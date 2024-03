Kursentwicklung

Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagvormittag im Aufwind

07.03.24 09:22 Uhr

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagvormittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,1 Prozent im Plus bei 10,72 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 10,72 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 10,75 EUR. Bei 10,72 EUR eröffnete der Anteilsschein. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 151.633 Commerzbank-Aktien umgesetzt. Der Anteilsschein kletterte am 08.03.2023 auf bis zu 11,96 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 11,52 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,31 EUR. Mit einem Kursverlust von 22,48 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen. Nachdem im Jahr 2022 0,200 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,360 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,32 EUR je Commerzbank-Aktie an. Commerzbank gewährte am 15.02.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 46,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 2.755,00 EUR umgesetzt, gegenüber 1.886,00 EUR im Vorjahreszeitraum. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2024 dürfte Commerzbank am 15.05.2024 vorlegen. Die Vorlage der Q1 2025-Ergebnisse wird von Experten am 14.05.2025 erwartet. Von Analysten wird erwartet, dass Commerzbank im Jahr 2024 1,96 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie LUS-DAX-Handel aktuell: Zum Ende des Mittwochshandels Pluszeichen im LUS-DAX DAX-Handel aktuell: DAX beendet den Mittwochshandel im Plus Commerzbank-Aktie: Was Analysten von Commerzbank erwarten

