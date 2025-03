Commerzbank Aktie News: Commerzbank kommt am Freitagnachmittag kaum vom Fleck

Commerzbank im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Freitagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Mit einem Wert von 23,41 EUR bewegte sich die Commerzbank-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Mit einem Kurs von 23,41 EUR zeigte sich die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel um 15:52 Uhr kaum verändert. Die Commerzbank-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 23,49 EUR aus. Im Tief verlor die Commerzbank-Aktie bis auf 22,95 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 23,40 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.785.177 Stück gehandelt.

Am 06.03.2025 erreichte der Anteilsschein mit 24,15 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 3,16 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 10,70 EUR fiel das Papier am 07.03.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 54,31 Prozent Luft nach unten.

Zuletzt erhielten Commerzbank-Aktionäre im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,856 EUR aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 19,10 EUR an.

Am 31.01.2025 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.12.2024 endete, vor. Das EPS belief sich auf 0,65 EUR gegenüber 0,32 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 2,33 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 61,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 6,00 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Vorlage der Q1 2025-Finanzergebnisse wird für den 09.05.2025 terminiert. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,28 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

