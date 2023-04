Commerzbank Aktie News: Anleger greifen bei Commerzbank am Freitagnachmittag zu

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 9,77 EUR

Um 17:35 Uhr konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 2,3 Prozent auf 9,80 EUR. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 9,81 EUR. Bei 9,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 4.935.458 Commerzbank-Aktien.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 12,01 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 18,35 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 16.07.2022 bei 5,65 EUR. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 73,49 Prozent.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 12,34 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Am 16.02.2023 lud Commerzbank zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Mit einem Umsatz von 1.886,00 EUR, gegenüber 2.018,00 EUR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 6,54 Prozent präsentiert.

Die kommende Q1 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.05.2023 veröffentlicht. Experten erwarten die Q1 2024-Kennzahlen am 08.05.2024.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2021 auf 0,788 EUR je Aktie belaufen.

