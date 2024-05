Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Mittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 1,7 Prozent auf 14,08 EUR zu.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:48 Uhr in Grün und gewann 1,7 Prozent auf 14,08 EUR. Die Commerzbank-Aktie legte bis auf 14,11 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 13,95 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 2.229.675 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 14,33 EUR. Dieser Kurs wurde am 29.04.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 1,74 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei einem Wert von 9,11 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (18.05.2023). Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 35,33 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,552 EUR. Im Vorjahr erhielten Commerzbank-Aktionäre 0,350 EUR je Wertpapier. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,82 EUR.

Commerzbank ließ sich am 15.02.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.12.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 0,32 EUR. Im letzten Jahr hatte Commerzbank einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 6,00 Mrd. EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 34,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 4,47 Mrd. EUR umsetzen können.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q1 2024 dürfte Commerzbank am 15.05.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q1 2025-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 14.05.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 1,97 EUR je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

