Commerzbank Aktie News: Commerzbank zieht am Vormittag an

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,5 Prozent auf 13,92 EUR.

Um 09:06 Uhr ging es für das Commerzbank-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 13,92 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bei 13,98 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 13,95 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 60.585 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 29.04.2024 bei 14,33 EUR. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 2,91 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 18.05.2023 bei 9,11 EUR. Mit einem Kursverlust von 34,58 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Commerzbank-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 0,350 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,552 EUR aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,82 EUR.

Die Zahlen des am 31.12.2023 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 15.02.2024. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,32 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,38 EUR je Aktie vermeldet. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,00 Mrd. EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 34,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 4,47 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Kennzahlen für Q1 2024 dürfte Commerzbank am 15.05.2024 präsentieren. Experten terminieren die Vorlage der Q1 2025-Bilanz auf den 14.05.2025.

Beim Gewinn 2024 gehen Experten vorab davon aus, dass Commerzbank ein EPS in Höhe von 1,97 EUR in den Büchern stehen haben wird.

