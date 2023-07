Commerzbank Aktie News: Commerzbank gewinnt am Freitagnachmittag an Boden

Kursentwicklung im Fokus

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,6 Prozent auf 10,21 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 15:52 Uhr 1,6 Prozent. Bei 10,28 EUR erreichte die Commerzbank-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 10,02 EUR. Bisher wurden via XETRA 3.294.277 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 07.03.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR. 17,64 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 5,65 EUR fiel das Papier am 16.07.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 44,63 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 13,47 EUR an.

Commerzbank gewährte am 17.05.2023 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2023 abgelaufenen Quartals. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.363,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 12,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.099,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die kommende Q2 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 04.08.2023 veröffentlicht. Commerzbank dürfte die Q2 2024-Ergebnisse Experten zufolge am 31.07.2024 präsentieren.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 0,788 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Historische DAX-Absteiger: Diese Unternehmen mussten den DAX verlassen

Wie Experten die Commerzbank-Aktie im Juni einstuften

Deutsche Bank-Aktie und Commerzbank-Aktie uneinheitlich: GAZPROM verklagt Deutsche Bank und Commerzbank offenbar auf Schadensersatz