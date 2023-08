Commerzbank Aktie News: Anleger schicken Commerzbank am Montagvormittag auf rotes Terrain

Aktienkurs im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 0,4 Prozent auf 10,64 EUR ab.

Die Commerzbank-Aktie musste um 09:06 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,4 Prozent auf 10,64 EUR. Das bisherige Tagestief markierte Commerzbank-Aktie bei 10,64 EUR. Mit einem Wert von 10,68 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 192.856 Stück gehandelt.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR an. 12,83 Prozent Plus fehlen der Commerzbank-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 30.08.2022 gab der Anteilsschein bis auf 6,16 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 72,67 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 13,92 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Commerzbank veröffentlichte am 17.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.363,00 EUR – das entspricht einem Minus von 15,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.795,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2023-Kennzahlen werden voraussichtlich am 08.11.2023 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2024-Bilanz am 07.11.2024.

Für das Jahr 2021 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 0,788 EUR je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Fitch stuft Kreditwürdigkeit der USA herab: JPMorgan-CEO Jamie Dimon betrachtet Abstufung als "lächerlich"

Commerzbank erhöht Prognose nach Gewinnplus - Neues Aktienrückkaufprogramm

DAX 40-Titel Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Commerzbank-Investment eingefahren