Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Montagvormittag mit Abschlägen

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 09:22 Uhr 0,6 Prozent im Minus bei 8,18 EUR. Die Commerzbank-Aktie gab in der Spitze bis auf 8,14 EUR nach. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 8,18 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Commerzbank-Aktien beläuft sich auf 148.809 Stück.

Bei 9,51 EUR erreichte der Titel am 21.02.2022 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 14,05 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 5,17 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 58,20 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,95 EUR.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 03.08.2022 vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.795,00 EUR – ein Plus von 12,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 2.492,00 EUR erwirtschaftet hatte.

Am 09.11.2022 werden die Q3 2022-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Commerzbank dürfte die Q3 2023-Ergebnisse Experten zufolge am 09.11.2023 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank im Jahr 2020 -0,415 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

