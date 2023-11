Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Mittag südwärts

Kursverlauf

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Commerzbank-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 10,34 EUR abwärts.

Um 11:48 Uhr fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 0,4 Prozent auf 10,34 EUR ab. Die Abwärtsbewegung der Commerzbank-Aktie ging bis auf 10,30 EUR. Bei 10,36 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 2.205.682 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR an. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,10 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 10.11.2022 bei 7,46 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 27,83 Prozent wieder erreichen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,30 EUR.

Am 17.05.2023 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 31.03.2023 ausgelaufenen Quartals. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 2.363,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.795,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,46 Prozent verringert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2023 dürfte Commerzbank am 08.11.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2024-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 13.02.2025 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 0,788 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

