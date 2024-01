Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Montagmittag fester

Kursentwicklung

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,2 Prozent auf 11,88 EUR nach oben.

Die Aktie legte um 11:46 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 11,88 EUR zu. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 11,93 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 11,76 EUR. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 3.515.719 Aktien.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 12,01 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,05 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 8,31 EUR. Dieser Wert wurde am 20.03.2023 erreicht. Mit Abgaben von 30,05 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 14,38 EUR.

Die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 08.11.2023. Der Umsatz wurde auf 2.755,00 EUR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.422,00 EUR umgesetzt worden waren.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 präsentieren. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.02.2025.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2022 1,18 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

