Commerzbank Aktie News: Commerzbank legt am Nachmittag zu

Die Aktie von Commerzbank gehört am Montagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,0 Prozent auf 11,86 EUR zu.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,0 Prozent im Plus bei 11,86 EUR. Zwischenzeitlich stieg die Commerzbank-Aktie sogar auf 11,94 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 11,76 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 6.134.314 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,01 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 1,27 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,31 EUR. Das 52-Wochen-Tief könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Verlust von 29,90 Prozent wieder erreichen.

Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 14,38 EUR.

Commerzbank veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Commerzbank hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2.755,00 EUR abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 13,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2.422,00 EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Vorlage der Q4 2023-Finanzergebnisse wird am 15.02.2024 erwartet. Mit der Vorlage der Q4 2024-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 13.02.2025.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 1,18 EUR je Aktie aus.

