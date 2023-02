Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Mittwochmittag fester

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 10,15 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 12:22 Uhr 0,4 Prozent. Den höchsten Wert des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bei 10,28 EUR. Bei 10,18 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Zuletzt wurden via XETRA 1.463.099 Commerzbank-Aktien umgesetzt.

Am 01.02.2023 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 10,61 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gewinne von 4,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.03.2022 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 5,17 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 96,98 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Commerzbank-Aktie im Durchschnitt mit 10,62 EUR.

Commerzbank ließ sich am 09.11.2022 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.09.2022 beendeten Jahresviertel offengelegt. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,81 Prozent auf 2.422,00 EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2.492,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2022 dürfte Commerzbank am 16.02.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q4 2023-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 15.02.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 0,788 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com