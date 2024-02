Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagmittag in Rot

Aktienentwicklung

Die Aktie von Commerzbank gehört am Donnerstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Commerzbank-Aktie gab im XETRA-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 10,21 EUR nach.

Um 11:48 Uhr fiel die Commerzbank-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,6 Prozent auf 10,21 EUR ab. Das bisherige Tagestief markierte Commerzbank-Aktie bei 10,15 EUR. Zum XETRA-Handelsstart notierte das Papier bei 10,37 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 3.974.444 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR an. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 17,58 Prozent wieder erreichen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 8,31 EUR am 20.03.2023. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 18,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,19 EUR.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 08.11.2023. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Commerzbank im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 13,75 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 2.755,00 EUR. Im Vorjahresviertel waren 2.422,00 EUR in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 15.02.2024 dürfte Commerzbank Anlegern einen Blick in die Q4 2023-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 13.02.2025 mit der Veröffentlichung der Q4 2024-Bilanz von Commerzbank.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2023 1,84 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

