Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Donnerstagnachmittag im Minus

Commerzbank im Fokus

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie notierte zuletzt im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 10,27 EUR.

Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 15:52 Uhr ging es um 1,1 Prozent auf 10,27 EUR abwärts. Die Commerzbank-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 10,15 EUR ab. Bei 10,37 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 6.772.572 Stück gehandelt.

Am 07.03.2023 markierte das Papier bei 12,01 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 16,95 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 20.03.2023 Kursverluste bis auf 8,31 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 19,05 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,353 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2022. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 14,19 EUR für die Commerzbank-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Commerzbank am 08.11.2023. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.755,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.422,00 EUR in den Büchern standen.

Für das laufende Jahresviertel Q4 2023 wird am 15.02.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q4 2024-Finanzergebnisse könnte Commerzbank möglicherweise am 13.02.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 1,84 EUR je Aktie in der Bilanz 2023 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

