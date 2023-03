Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochmittag mit Kursplus

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 11,89 EUR

Um 11:46 Uhr konnte die Aktie von Commerzbank zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 0,2 Prozent auf 11,85 EUR. Die Commerzbank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 11,95 EUR. Bei 11,78 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via XETRA 1.693.450 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Der Anteilsschein kletterte am 07.03.2023 auf bis zu 12,01 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 1,33 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 08.03.2022 bei 5,44 EUR. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 117,82 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 12,34 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Commerzbank am 16.02.2023. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 6,54 Prozent auf 1.886,00 EUR. Im Vorjahresviertel hatte Commerzbank 2.018,00 EUR umgesetzt.

Am 17.05.2023 dürfte die Q1 2023-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2024-Bilanz auf den 08.05.2024.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 0,788 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com