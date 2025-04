Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag stärker

Aktienentwicklung

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Dienstagmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 20,83 EUR.

Um 11:49 Uhr sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 20,83 EUR zu. In der Spitze legte die Commerzbank-Aktie bis auf 21,09 EUR zu. Bei 20,72 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Der Tagesumsatz der Commerzbank-Aktie belief sich zuletzt auf 4.363.538 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 19.03.2025 bei 25,19 EUR. Das 52-Wochen-Hoch liegt 20,93 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Commerzbank-Aktie. Kursverluste drückten das Papier am 10.08.2024 auf bis zu 12,12 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 41,84 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,850 EUR. Im Vorjahr erhielten Commerzbank-Aktionäre 0,650 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 21,59 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Die Zahlen des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 31.01.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,65 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,32 EUR je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 6,48 Mrd. EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 8,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,00 Mrd. EUR in den Büchern standen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2025 dürfte Commerzbank am 09.05.2025 vorlegen. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q1 2026-Bilanz auf den 13.05.2026.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2027 auf 3,46 EUR je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Deutsche Bank- und Commerzbank-Aktien unter Druck: Zollpanik erwischt Bankensektor

Experten sehen bei Commerzbank-Aktie Potenzial

DAX-Konzerne zahlen trotz Krise Dividenden auf Rekordniveau