Commerzbank Aktie News: Commerzbank stabilisiert sich am Vormittag

Die Aktie von Commerzbank hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Commerzbank-Aktie kam im XETRA-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 20,58 EUR.

Die Commerzbank-Aktie kam im XETRA-Handel um 09:07 Uhr kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 20,58 EUR. Die Commerzbank-Aktie legte bis auf 21,02 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Im Tief verlor die Commerzbank-Aktie bis auf 20,56 EUR. Bei 20,72 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 470.768 Commerzbank-Aktien.

Am 19.03.2025 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 25,19 EUR an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 22,40 Prozent hinzugewinnen. Bei 12,12 EUR fiel das Papier am 10.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 41,13 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem Commerzbank seine Aktionäre 2024 mit 0,650 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,850 EUR je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 21,59 EUR.

Commerzbank gewährte am 31.01.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.12.2024 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,65 EUR präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Commerzbank ein EPS von 0,32 EUR je Aktie vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,02 Prozent auf 6,48 Mrd. EUR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 6,00 Mrd. EUR erwirtschaftet worden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 09.05.2025 erfolgen. Mit der Vorlage der Q1 2026-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 13.05.2026.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2027 liegen bei durchschnittlich 3,46 EUR je Commerzbank-Aktie.

