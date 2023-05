Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteuert sich am Montagmittag

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 9,93 EUR

1,37% Charts

News

Analysen

Um 11:48 Uhr sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 9,91 EUR zu. Der Kurs der Commerzbank-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 9,93 EUR zu. Bei 9,79 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 874.097 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.03.2023 erreichte der Anteilsschein mit 12,01 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 17,48 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Bei 5,65 EUR erreichte der Anteilsschein am 16.07.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Commerzbank-Aktie 75,33 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 12,70 EUR an.

Die Bilanz zum am 31.12.2022 abgelaufenen Quartal legte Commerzbank am 16.02.2023 vor. Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,54 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2.018,00 EUR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 1.886,00 EUR.

Commerzbank wird die nächste Bilanz für Q1 2023 voraussichtlich am 17.05.2023 vorlegen. Einen Blick in die Q2 2024-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 31.07.2024 werfen.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 0,788 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Experten sehen bei Commerzbank-Aktie Potenzial

Deutsche-Bank-Chef mit Beruhigungspille für Anleger: Keine Bankenkrise in Europa erwartet

Commerzbank-Aktie: Online-Banking der Commerzbank gestört

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com