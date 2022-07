Commerzbank Aktie News: Commerzbank präsentiert sich am Mittag fester

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 6,27 EUR

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 08.07.2022 12:22:00 Uhr 2,3 Prozent. Die Commerzbank-Aktie zog in der Spitze bis auf 6,09 EUR an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 5,92 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 2.335.514 Commerzbank-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 9,51 EUR. Dieser Kurs wurde am 21.02.2022 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 36,11 Prozent Luft nach oben. Bei 5,01 EUR erreichte der Anteilsschein am 21.09.2021 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die Commerzbank-Aktie damit 21,37 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 8,83 EUR.

Am 12.05.2022 legte Commerzbank die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Auf der Umsatzseite hat Commerzbank im vergangenen Quartal 2.099,00 EUR verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Commerzbank 2.048,00 EUR umsetzen können.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird für den 03.08.2022 terminiert. Mit der Vorlage der Q2 2023-Bilanz von Commerzbank rechnen Experten am 02.08.2023.

Auf der Verlustseite erwarten Experten für das Jahr 2020 -0,415 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

