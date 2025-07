Commerzbank Aktie News: Commerzbank zeigt sich am Dienstagmittag freundlich

So entwickelt sich Commerzbank

Die Aktie von Commerzbank gehört am Dienstagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere zuletzt 2,0 Prozent.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 29,19 EUR zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 29,48 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,73 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 1.855.867 Commerzbank-Aktien.

Am 24.06.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 29,01 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 0,62 Prozent niedriger. Bei 12,12 EUR fiel das Papier am 10.08.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit Abgaben von 58,50 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Commerzbank-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 0,650 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 0,899 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Commerzbank-Aktie bei 23,25 EUR.

Am 09.05.2025 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 31.03.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,73 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,62 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 6,15 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 4,34 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 6,43 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2025 voraussichtlich am 06.08.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 12.08.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,37 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

