Commerzbank Aktie News: Anleger greifen bei Commerzbank am Freitagnachmittag zu

Aktienkurs im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Die Commerzbank-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 3,3 Prozent auf 34,43 EUR.

Das Papier von Commerzbank konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 3,3 Prozent auf 34,43 EUR. Die Commerzbank-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 34,89 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 33,30 EUR. Von der Commerzbank-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 3.368.607 Stück gehandelt.

Bei einem Wert von 34,89 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (08.08.2025). Das 52-Wochen-Hoch könnte die Commerzbank-Aktie mit einem Kursplus von 1,34 Prozent wieder erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 10.08.2024 Kursverluste bis auf 12,12 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 64,81 Prozent.

Nachdem im Jahr 2024 0,650 EUR an Commerzbank-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,941 EUR aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 25,14 EUR.

Am 06.08.2025 äußerte sich Commerzbank zu den Kennzahlen des am 30.06.2025 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,19 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,29 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 6,14 Mrd. EUR in den Büchern – ein Minus von 5,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Commerzbank 6,52 Mrd. EUR erwirtschaftet hatte.

Die kommende Q3 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 06.11.2025 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz am 12.08.2026.

In der Commerzbank-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,45 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Deutsche Bank AG gibt Commerzbank-Aktie Buy

DAX 40-Wert Commerzbank-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Commerzbank-Investment von vor einem Jahr abgeworfen

Analysten sehen bei Commerzbank-Aktie Potenzial