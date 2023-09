Commerzbank Aktie News: Commerzbank tendiert am Nachmittag nordwärts

Aktie im Fokus

Die Aktie von Commerzbank gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 9,24 EUR zu.

Die Commerzbank-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 9,24 EUR. Die Commerzbank-Aktie legte bis auf 9,28 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 9,13 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.703.202 Commerzbank-Aktien.

Am 07.03.2023 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 12,01 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 29,98 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.09.2022 bei 6,90 EUR. Mit einem Kursverlust von 25,29 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 13,91 EUR.

Commerzbank ließ sich am 17.05.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Commerzbank in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,46 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 2.363,00 EUR im Vergleich zu 2.795,00 EUR im Vorjahresquartal.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Einen Blick in die Q3 2024-Bilanz können Commerzbank-Anleger Experten zufolge am 06.11.2024 werfen.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2021 0,788 EUR je Aktie in den Commerzbank-Büchern.

