Commerzbank Aktie News: Commerzbank verteuert sich am Mittwochnachmittag

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,8 Prozent auf 10,48 EUR zu.

Im XETRA-Handel gewannen die Commerzbank-Papiere um 15:52 Uhr 0,8 Prozent. Das bisherige Tageshoch markierte die Commerzbank-Aktie bei 11,10 EUR. Bei 10,60 EUR eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Bisher wurden via XETRA 32.338.017 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (12,01 EUR) erklomm das Papier am 07.03.2023. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 14,61 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 7,46 EUR. Dieser Wert wurde am 10.11.2022 erreicht. Mit Abgaben von 28,76 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 14,25 EUR.

Commerzbank veröffentlichte am 17.05.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2.363,00 EUR – das entspricht einem Minus von 15,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.795,00 EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 08.11.2023 dürfte die Q3 2023-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung der Commerzbank-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 13.02.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Commerzbank einen Gewinn von 0,788 EUR je Aktie in der Bilanz 2021 stehen haben dürfte.

