Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittwochvormittag in Grün

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Commerzbank. Zuletzt sprang die Commerzbank-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 4,1 Prozent auf 10,82 EUR zu.

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 4,1 Prozent auf 10,82 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bei 10,84 EUR. Zur Startglocke stand der Titel bei 10,60 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.418.228 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR an. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 10,95 Prozent über dem aktuellen Kurs der Commerzbank-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 10.11.2022 Kursverluste bis auf 7,46 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 31,04 Prozent.

Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 14,30 EUR für die Commerzbank-Aktie aus.

Am 17.05.2023 hat Commerzbank die Kennzahlen zum am 31.03.2023 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 2.363,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.795,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 15,46 Prozent verringert.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2023 voraussichtlich am 08.11.2023 präsentieren. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 0,788 EUR im Jahr 2021 aus.

