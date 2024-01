Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag in Rot

Notierung im Blick

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 0,5 Prozent auf 11,76 EUR abwärts.

Das Papier von Commerzbank gab in der XETRA-Sitzung ab. Um 11:48 Uhr ging es um 0,5 Prozent auf 11,76 EUR abwärts. Die größten Abgaben verzeichnete die Commerzbank-Aktie bis auf 11,68 EUR. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 11,88 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 2.969.340 Commerzbank-Aktien den Besitzer.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR an. Der aktuelle Kurs der Commerzbank-Aktie ist somit 2,08 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 20.03.2023 auf bis zu 8,31 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 29,34 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 14,38 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Commerzbank veröffentlichte am 08.11.2023 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.755,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.422,00 EUR in den Büchern standen.

Am 15.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2022 auf 1,18 EUR je Aktie.

