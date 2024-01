Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag mit Abschlägen

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Commerzbank. Das Papier von Commerzbank befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,1 Prozent auf 11,69 EUR ab.

Die Commerzbank-Aktie notierte um 15:52 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 1,1 Prozent auf 11,69 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Commerzbank-Aktie bis auf 11,58 EUR. Bei 11,88 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Bisher wurden via XETRA 6.110.598 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 12,01 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Commerzbank-Aktie somit 2,62 Prozent niedriger. Am 20.03.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 8,31 EUR. Mit einem Kursverlust von 28,91 Prozent würde die Commerzbank-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,38 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 2.755,00 EUR vermeldet – das entspricht einem Plus von 13,75 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.422,00 EUR in den Büchern standen.

Am 15.02.2024 dürfte die Q4 2023-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Die Vorlage der Q4 2024-Ergebnisse wird von Experten am 13.02.2025 erwartet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Commerzbank-Gewinn in Höhe von 1,18 EUR je Aktie aus.

