Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Nachmittag gesucht

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 10,36 EUR

1,02% Charts

News

Analysen

Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie um 04:22 Uhr 0,2 Prozent auf 10,30 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Commerzbank-Aktie bisher bei 10,51 EUR. Bei 10,27 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 3.074.102 Commerzbank-Aktien.

Am 01.02.2023 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 10,61 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 2,92 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Bei 5,17 EUR fiel das Papier am 07.03.2022 auf ein 52-Wochen-Tief. Abschläge von 99,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gaben als mittleres Kursziel 10,62 EUR an.

Die Zahlen des am 30.09.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 09.11.2022. Der Umsatz wurde auf 2.422,00 EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 2,81 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2.492,00 EUR umgesetzt worden waren.

Am 16.02.2023 dürfte die Q4 2022-Bilanz von Commerzbank veröffentlicht werden. Experten prognostizieren die Vorlage der Q4 2023-Bilanz am 15.02.2024.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2021 liegen bei durchschnittlich 0,788 EUR je Commerzbank-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Optimismus für 2023: Goldman Sachs hebt Ausblick für Aluminiumpreis an

So stuften die Analysten die Commerzbank-Aktie im vergangenen Monat ein

Commerzbank-Aktie steigt: Warburg belässt Commerzbank auf 'Buy'

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: mf