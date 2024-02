Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Mittag gefragt

Commerzbank im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Commerzbank. Zuletzt wies die Commerzbank-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,8 Prozent auf 10,36 EUR nach oben.

Um 11:48 Uhr stieg die Commerzbank-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 0,8 Prozent auf 10,36 EUR. Im Tageshoch stieg die Commerzbank-Aktie bis auf 10,40 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 10,28 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.070.352 Commerzbank-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 07.03.2023 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 12,01 EUR an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 15,88 Prozent zulegen. Am 20.03.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 8,31 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 19,79 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2022 erhielten Commerzbank-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,200 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,353 EUR. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Commerzbank-Aktie bei 14,19 EUR.

Commerzbank ließ sich am 08.11.2023 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2023 beendeten Jahresviertel offengelegt. Im abgelaufenen Quartal hat Commerzbank 2.755,00 EUR umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 13,75 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2.422,00 EUR erwirtschaftet worden.

Commerzbank dürfte die Finanzergebnisse für Q4 2023 voraussichtlich am 15.02.2024 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q4 2024 rechnen Experten am 13.02.2025.

Experten taxieren den Commerzbank-Gewinn für das Jahr 2023 auf 1,84 EUR je Aktie.

