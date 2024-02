Commerzbank Aktie News: Commerzbank am Vormittag im Plus

Aktienkurs im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Commerzbank. Die Aktionäre schickten das Papier von Commerzbank nach oben. Im XETRA-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,8 Prozent auf 10,37 EUR.

Werte in diesem Artikel

Die Commerzbank-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:07 Uhr in Grün und gewann 0,8 Prozent auf 10,37 EUR. Die Commerzbank-Aktie legte bis auf 10,38 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 10,28 EUR. Bisher wurden via XETRA 243.913 Commerzbank-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 12,01 EUR erreichte der Titel am 07.03.2023 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Commerzbank-Aktie derzeit noch 15,82 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 20.03.2023 bei 8,31 EUR. Mit einem Abschlag von mindestens 19,83 Prozent könnte die Commerzbank-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Commerzbank-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,353 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Commerzbank 0,200 EUR aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 14,19 EUR je Commerzbank-Aktie an.

Am 08.11.2023 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2023 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das vergangene Quartal hat Commerzbank mit einem Umsatz von insgesamt 2.755,00 EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2.422,00 EUR erwirtschaftet worden waren, um 13,75 Prozent gesteigert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q4 2023 dürfte Commerzbank am 15.02.2024 präsentieren. Am 13.02.2025 wird Commerzbank schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2024 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Commerzbank-Aktie in Höhe von 1,84 EUR im Jahr 2023 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Börse Frankfurt: LUS-DAX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Aufschläge in Frankfurt: DAX liegt zum Ende des Donnerstagshandels im Plus

Gewinne in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester