Commerzbank Aktie News: Investoren trennen sich am Donnerstagnachmittag vermehrt von Commerzbank

Aktien in diesem Artikel Commerzbank 11,69 EUR

-1,60% Charts

News

Analysen

Das Papier von Commerzbank befand sich um 15:52 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,0 Prozent auf 11,78 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Commerzbank-Aktie bisher bei 11,67 EUR. Mit einem Wert von 11,89 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 3.615.147 Commerzbank-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 07.03.2023 bei 12,01 EUR. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Commerzbank-Aktie 1,92 Prozent zulegen. Am 15.07.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 5,65 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 108,41 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 12,34 EUR je Commerzbank-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.12.2022 abgelaufenen Quartals präsentierte Commerzbank am 16.02.2023. Der Umsatz lag bei 1.886,00 EUR – das entspricht einem Abschlag von 6,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 2.018,00 EUR erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Commerzbank am 17.05.2023 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 08.05.2024.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2021 auf 0,788 EUR belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Commerzbank-Aktie

Nachhaltige Geldanlagen: Impact Investing - So funktioniert wirkungsorientiertes Investieren

Commerzbank-Aktie in Grün: Commerzbank-Tochter muss Berechnungsmethode für ökologische Wirkung grüner Fonds laut Gerichtsurteil offenlegen

Rheinmetall dürfte Sprung in DAX schaffen - Bewegung auch in MDAX, SDAX, TecDAX erwartet

Ausgewählte Hebelprodukte auf Commerzbank Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Commerzbank

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com